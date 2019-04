Vuoto kertoo OnePlussan ensimmäisen Pro-mallin tekniikasta: Triplakamera ja uusittu näyttö

OnePlus 7 Pro / Pro 5G:

6.7" 3120x1440p - 19,5:9 - 90Hz



48MP F1.6 OIS+EIS, 8MP 3x Zoom F2.4, 16MP 117° F2.2, Selfie: 16MP F2.0



Snapdragon855, 6+128GB, 8/12+256GB,

UFS 3.0



4000mAh 30W Warp Charge



In-Display FP



Blue/Grey/Brown



OnePlus kertoi tänään , että se tulee esittelemään uuden OnePlus 7:n toukokuussa New Yorkissa. Julkistuspäiväksi valikoitui tällä kertaa 14. toukokuuta, ja New Yorkin ohessa tilaisuudet järjestetään myös Lontoossa, Bangaloressa ja Pekingissä.Yhtiö ei kuitenkaan kertonut juuri mitään laitteesta, tai pikemminkin laitteista. Juuri niin, sillä tällä kertaa OnePlus on julkaisemassa useampia OnePlus 7 -puhelimia, ja siksi mm. Suomessa tiedotteessa puhutaankin OnePlus 7 Series -lanseerauksesta.Mikä sitten tavallisen OnePlus 7:n lisäksi on tulossa? Huhut kertovat nyt, että tulossa on OnePlus 7 Pro sekä 5G-yhteyksillä varustettu malli tästä Pro-versiosta.Vuotajana Twitterissä esiintyvä tili (@Samsung_News_) on jakanut oheisen twiitin, jossa kerrotaan, että Pro-malli tarjoaa mm. 6,7 tuuman ja 3120x1440-resoluution näytön, joka tukee 90 hertsin virkistystaajuutta. Lisäksi kolmoiskamera takana tarjoaa mm. 48 megapikselin sensorin, 3x zoomin ja laavakuvalinssin.Odotetusti sisuksista löytyy myös uusi Snapdragon 855 -piiri sekä melkoisesti muistia ja tallennustilaa. Akku on kasvanut myös hieman ja laite tukee odotetusti OnePlus 6T McLaren -version Warp Charge -pikalatausta.Myöhemmässä twiitissä kerrotaan että eri väriversiot (sininen, harmaa ja ruskea) saavat nimiksiin Nebula Blue, Mirror Grey ja Almond. Pressimateriaaleissa (yllä) lienee kyseessä siis Nebula Blue, jos tiedot pitävät paikkansa.Tavallisen OnePlus 7 -version uudistukset ovat pienempiä. Näyttö ja akku pikalatauksineen olisi sama kuin OnePlus 6T:ssä, mutta tuplakameraa on päivitetty.Vuoto on tietysti syytä ottaa varauksella, sillä mitään aitousvahvistusta siitä ei ole.