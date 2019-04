Mario Kart Tour saapuu pian Androidille, betatestaajia haetaan nyt

on pikkuhiljaa kastanut varpaitaan mobiilipelaamisen vesissä. Vuonna 2016 yhtiö julkaisiin sekä iPhonelle että Androidille ja on tämän jälkeen testaillut pienemmillä pelibrändeillään lisää mobiilipelaamisen bisneslogiikkaa.Nyt yhtiöltä on tulossa seuraava isolla nimellä varustettu mobiilipeli, kunon saapumassa kännyköihin tulevana kesänä. Yhtiö onkin julkaissut sivuston , jossa haetaan pelin Android-versiolle betatestaajia.Betatestaajaksi voi hakea aina toukokuun 7. päivään saakka. Yhtiö varoittaa, että betatestaajien joukko on rajattu, eivätkä kaikki halukkaat pääse mukaan ohjelmaan. Testausvaihe kestää toukokuun loppupuolelta aina kesäkuun 4. päivään saakka.Mitenkään ison kiireen kanssa Nintendo ei ole peliä tuomassa, sillä Mario Kart Tourin kännykkäversiosta kerrottiin jo vuoden 2018 helmikuussa. iPhonen mahdollisesta betaohjelmasta ei ole kerrottu toistaiseksi mitään.