Androidin ilmoitukset saa nyt myös tietokoneen työpöydälle

Oletko töissä tietokoneen ääressä ja puhelimesi piippaa jostain ilmoituksesta, muttet jaksaisi kaivaa puhelinta esille?on tuonut tähän ongelmaan ratkaisun. Uusin versio:stä mahdollistaa nyt Androidin kaikkien ilmoitusten tuomisen myös tietokoneen ilmoitusosioon.Etenkin sovellukset, joista ei ole lainkaan tietokoneversiota, kuten, hyötyvät ominaisuudesta, koska em. sovellusten osalta ilmoituksia ei ole voinut mitenkään tilata Windows-tietokoneille.Omainsuus liittyy Microsoftin viime vuonna julkistamaan-konseptiin, jossa Your Phonen Android-sovellus yhdistetään PC:hen tunnusten kautta. Jo aiemmin sovelluksen asentamalla on tietokoneelta voinut päästä käsiksi puhelimella oleviin kuviin ja tekstiviesteihin. Nyt mukaan tulevat siis myös Androidin ilmoitukset. Vielä syvempää yhteistyötä on myös tarjolla, sillä Your Phonen kautta on myös, tiettyjen Android-laitteiden osalta, mahdollista "peilata" koko puhelimen näyttö myös tietokoneen työpöydälle, omaan ikkunaansa.Androidin ilmoitusten tuominen osaksi Windowsia on tällä hetkellä koekäytössä Windows Insider -ohjelmaan kuuluville, mutta sen pitäisi tulla laajemmin saataville lähipäivinä. Toimiakseen laitteiden yhdistäminen vaatii uusimman Windows 10 version 1803sekä Androidista 7.0 version tai uudemman. Lisää aiheesta löytyy Microsoftin blogista . Your Phone -sovelluksen Androidille voi ladata täältä Ilmoituksiin ei vielä toistaiseksi voi vastata suoraan Windowsin ilmoitusten kautta, vaikka niissä Androidissa olisikin mukana vastausmahdollisuus.