Apple välttyi katastrofilta – Kauppasota ei muodosta enää suurta uhkaa

Applen liikevaihto putosi 58 miljardiin dollariin vuoden alussa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana yhtiö myi laitteita ja palveluita 61 miljardin dollarin edestä. Pudotus oli pelättyä pienempi, sillä kauppasota iski yhtiöön pahasti viime vuoden lopulla.



Puhelimien synnyttämä liikevaihto putosikin reippaasti, mutta Applen tulosta paikkasi voimakkaasti kasvava palveluliiketoiminta. Tulosta tuki myös päälle puettavien laitteiden, kuten Apple Watchin ja kuulokkeiden, kasvava myynti. Apple onnistui myös kasvattamaan iPadien liikevaihtoa neljästä miljardista 4,9 miljardiin dollariin. Apple ei raportoi enää laitteiden kappalemääräistä myyntiä.

Applen laitteita on käytössä maailmanlaajuisesti jo yli 1,4 miljardia kappaletta.



Applen toimitusjohtaja Tim Cookin mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen puheyhteys on parantunut selkeästi viime vuoden lopulta. Cookin mukaan puheiden sävy vaikuttaa olennaisesti kuluttajien käyttäytymiseen, minkä takia Kiinan liiketoiminta on lähtenyt palautumaan laskusta vaikka tullimaksuihin ei olekaan koskettu.