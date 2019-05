LG:n puhelimien kivinen taival jatkuu – Tappiota tullut jo kahdeksan vuotta

LG on vuosien ajan yrittänyt hakea uutta puhtia sen rapistuvaan mobiililiiketoimintaan, mutta toistaiseksi tulokset ovat jääneet laihoiksi. LG:n mobiilidivisioona on nimittäin takonut tappiota ainakin vuodesta 2011 lähtien. Se on pitkä aika ylläpitää tappiollista bisnestä.



Tappiot eivät ole syntyneet kovan kasvupanostusten seurauksena, sillä yhtiön kvartaalitason liikevaihto on puolittunut vuoden 2015 lopusta. Tämän vuoden alussa mobiiliyksikön liikevaihto putosi jopa 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Tuoreimman muutosprojektin parissa työskentelee Brian Kwon, joka on johtanut LG:n hyvin tuottoisaa Home Entertainment -yksikköä, jonka osuus koko konsernin voitoista on peräti 80 prosenttia.