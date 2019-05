OnePlussan myynti hiipuu Suomessa – Uusi malli tulossa

Samsung Galaxy A7 Huawei P Smart Samsung Galaxy J6 Huawei Nova 3 Apple iPhone 7 Huawei P30 Pro Honor 8X Huawei P20 Pro Honor 10 Huawei P20 Lite Samsung Galaxy S8 Nokia 6.1 Samsung Galaxy S9 Apple iPhone XR Apple iPhone 8

Operaattoreiden myyntilistoja yksinvaltiaan lailla hallinneenkauppa näyttää yskivän uuden mallin julkaisun alla. Kuluttajamyynnissä OnePlus 6T:n paras sijoitus oli Telian kuudes. Elisalla OnePlus 6T ylsi sijaan kahdeksan.Kevään uutuuksista listoille ylsi muun muassa Huawein P30 ja sen Pro-versio. Maaliskuussa kauppoihin tullut Samsungin Galaxy S10 on vuorostaan tippunut listoilta kokonaan."Huawein maaliskuun lopulla myyntiin tullut lippulaivamalli P30 Pro on herättänyt kovasti kiinnostusta varsinkin sen kameran ennennäkemättömän zoomausominaisuuden ansiosta. Vaikka laitetta ei ole vielä riittänyt kaikille kiinnostuneille, se on silti kivunnut varsin korkealle myydyimpien puhelinten listalla, mikä osoittaa Huawein vakiinnuttaneen markkina-asemansa Suomessa myös lippulaivapuhelimien kohdalla", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Toukokuussa myyntilistoille nousee todennäköisesti 150-300 euron puhelinmalleja, kun uusia laitteita ostetaan valmistujaislahjoiksi. DNA:lla ennustetaan ainakin Honor 8X:n kasvattavan suosiota, joten yhtiö panostanee myös sen markkinointiin.