Elisa aloittaa 5G-verkkojen kaupallistamisen – Liittymät ja reitittimet tulevat saataville

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

5G-verkkojen kaupallisessa rakentamisessa laitettiin uusi vaihde silmään tämän vuoden alussa, kun viime vuonna huutokaupattujen 5G-taajuuksian kaupallinen käyttö tuli luvalliseksi.



Kaupallinen käyttö on enää liittymä- ja laitetuesta kiinni. Elisa onkin nyt aloittanut 5G-mobiililaajakaistaliittymien ja 5G-reitittimien ennakkomarkkinoinnin kuluttajille ja yrityksille. Liittymien ja laitteiden toimitukset alkavat arviolta viikolla 24. Aluksi saatavilla on Huawein 5G-reititin ja myöhemmin saataville tulee myös HTC:n 5G-reititin.

Liittymien tapauksessa saatavilla on kahta eri latausnopeutta, yhtä gigabittiä ja 600 megabittiä. Tulevaisuudessa liittymissä tullaan näkemään nopeuden lisäksi myös latenssiin eli vasteaikaan perustuvia hinnoittelumalleja asiakkaiden eri käyttötarkoituksiin. 5G-verkon peittoalue on hyvin pieni, mutta verkon ulkopuolella liittymä käyttää 4G-verkon maksiminopeutta.



Elisa aikoo aloittaa ensimmäisten 5G-puhelimien ja 5G-puheliittymien myynnin kesäkuun loppuun mennessä.