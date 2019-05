Uusia vuotokuvia – Tältä näyttää OnePlus 7 Pro

paljasti hiljattain esittelevänsä seuraavan sukupolven puhelinmallistonsa 14. toukokuuta. Puhelimista tiedetään jo paljon, mutta uusia vuotoja tulee siitä huolimatta. WinFuture.de-sivusto on esimerkiksi julkaissut OnePlus 7 Pro -mallin viralliset lehdistökuvat Kuvissa nähdään OnePlus 7 Pro niin edestä kuin takaa, mutta mitään varsinaista uutta ne eivät kuitenkaan paljasta. Pro-versio kun näyttää harvinaisen paljon samalta kuin sisarmalli OnePlus 7. Molemmissa puhelimissa käytetään koko etupuolen kattavaa näyttöä. Etukameran aiheuttama sijoitteluongelma on ratkaistu lisäämällä puhelimen yläosaan-mekanismi, joka pompauttaa etukameran näkyviin aina tarvittaessa.OnePlussan toimitusjohtaja Peter Lau on luvannut Pro-mallin sisältävän käänteentekevän AMOLED-näytön, jonka virkistystaajuus on 90 hertsiä. Käytännössä tavallista korkeampi virkistystaajuus mahdollistaa sulavamman katselukokemuksen, kun näytöllä esitetään nopeasti liikkuvaa sisältöä.