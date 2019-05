Applen suunnitelmat paljastuivat – Tätä kaikkea iOS 13:een on tulossa

Vajaan kuukauden kuluttakäynnistää San Franciscossa kehittäjätapahtuman, jossa yhtiö paljastaa iOS-, macOS- ja watchOS-käyttöjärjestelmän tuoreimmat uutiset. Yksityiskohtia on paljastunut jo pitkin kevättä, mutta Bloombergin toimittaja Mark Gurman on paljastanut lisää tietoja Applen suunnitelmista.Gurmanin mukaan Applen fokus iOS 13 -käyttöjärjestelmän kohdalla on ollut viime vuoden tapaan ohjelmistoalustan suorituskyvyn parantaminen sekä bugien karsiminen. Lisäksi Apple on muuttanut muutamia käyttöliittymäanimaatioita ja widgettien ulkoasua on selkiytetty. Apple aikoo myös lisätä käyttöjärjestelmään silmien rasitusta vähentävän ja akkukestoa parantavan Dark Mode -tilan. iPad-käyttäjät voivat myös käyttää tablettiaan Macin kakkosnäyttönä ja piirtoalustana.Health-, Maps, iMessage-, Books- ja Reminders-sovellukset päivittyvät ja saavat uusia ominaisuuksia. Laitteiden käytön kontrollointiin tarkoitettuun Screen Time -toimintoon lisätään mahdollisuus sallia yhteydenotot vain nimettyihin henkilöihin tiettynä ajanhetkinä. Safariin on tulossa lataaushallinta, josta viimeksi ladattuja tiedostoja voi selata näppärästi yhdestä näkymästä.watchOS:ään ja macOS:ään on tiedossa isoja muutoksia. Esimerkiksi watchOS on saamassa oman App Store -sovelluksen, jolloin ohjelmia voi asentaa laitteeseen suoraan kellon kautta. MacOS:n kohdalla taas ehkä suurin muutos on yhteensopivuus iOS-sovellusten kanssa.