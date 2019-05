Apple julkaisi mobiilipelin – Edellisen pelin julkaisusta kulunut yli 10 vuotta

harvemmin ilmestyy mobiilipelejä, vaikka yhtiö rakentaakin aktiivisesti mobiilipelien kehitykseen tarkoitettuja työkaluja ja pelit ovat yksi App Storen tuottavimmista sovellustyypeistä. Yhtiö on nyt syystä tai toisesta päätynyt julkaisemaan ensimmäisen oman iOS-pelin.Kyseinen peli on nimeltään. Pelissä on ajatuksena uppoutua miljardööri Warren Buffettin sijoitusuran alkutaipaleille, jolloin hän tienasi elantonsa sanomalehtien jakajana. Pelissä siis ohjastetaan nuorta pyöräilevää Warren Buffettia ja yritetään heittää sanomalehtiä tilaajille mahdollisimman mallikkaasti. Kun jakelutyön hoitaa mallikkaasti, tienaat Warren Bucks -kolikoita.Warren Buffett kuuluu Applen suurimpiin omistajiin ja Applen toimitusjohtaja Tim Cook kertoi pelistä Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa. App Storen julkaisijatiedoissa mainitaan pelin taustalla olevan Wildlife Designs, mutta pelin sisällä ei enää peitellä Applen osallisuutta kehitykseen.Apple julkaisi mobiilipelin viimeksi vuonna 2008, jolloin se toi App Storeen iPhone-yhteensopivan Texas Hold'em -pelin (julkaistu alun perin iPodille).