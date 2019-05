Minecraft haastaa Pokemon Gon? Uutta tietoa pelistä tulossa pian

Kaikkien Minecraft-fanien kannattaa olla tarkasti näyttöpäätteen äärellä 17. toukokuuta, sillä silloin saatetaan julkaista uusi Minecraft-peli tai ainakin kerrotaan tietoja siitä.



Microsoft nimittäin lopetti eilisen Build 2019 -kehittäjätapahtuman avajaisesityksen Minecraft-aiheiseen videoon, jossa vilahtaa edellä mainittu päivämäärä sekä nähdään laajennettua todellisuutta hyödyntävä Minecraft-mobiilipeli. Vaikuttaisi siis siltä, että Minecraftista on tulossa Pokemon Go -vaikutteinen versio, jossa digitaalista maailmaa rakennetaan oikeassa ympäristössä.

Pelin julkaisun ajankohta on sikäli sopiva, sillä alkuperäisen Minecraftin esiversion julkaisusta tulee kuluneeksi 10 vuotta.