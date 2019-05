Samsung kysyy Galaxy Foldin tilaajilta: Haluatko edelleen ostaa puhelimen?

:n sekoilut ovat varmasti edelleenjohdon mielissä, minkä takia se haluaa kaikkien uusien laitteiden lanseerauksen sujuvan ongelmitta. Samsung oli vähällä astua sudenkuoppaan Galaxy Foldin kanssa, sillä laitteen taittuvasta näytöstä löytyi vakavia puutteita vain muutamia päiviä ennen virallista julkaisua.Taittuvanäyttöisen Galaxy Foldin ennakkotilauksia alettiin ottaa vastaan ennen huhtikuun puoliväliä ja tämän jälkeen muutamia laitteita lähetettiin teknologiasivustojen kokeiltavaksi. Kriitikoiden käytössä selvisi kuitenkin nopeasti, että Galaxy Foldin näyttö ei ole todellakaan valmis kaupalliseen lanseeraukseen. Näyttöä suojasi ohut kalvo, joka alkoi kuoriutua pois muutaman taittelukerran jälkeen. Osa testaajista jopa kuvitteli, että näytön toiminnan kannalta tärkeä kalvo olisi pelkkä irrotettava suojakalvo – he siis rikkoivat laitteen tietämättään.Samsung päätti 22. huhtikuuta painaa jarrua ja perui huhtikuun 26. päiväksi suunnitellun julkaisun. Samsung ei ole sen jälkeen kertonut koska se aikoo julkaista Galaxy Foldin. Laitteen korjaamisessa menee kuitenkin vielä aikaa, sillä Samsung on ottanut ennakkotilausasiakkaisiin yhteyttä ja pyytänyt varmennusta sille, että haluavatko he todella vielä hankkia laitteen ennakkotilauksen kautta.Mikäli ennakkotilausta ei vahvista toukokuun viimeiseen päivään mennessä tai Samsung ei ole ennen sitä toimittanut laitetta, peruuntuu tilaus automaattisesti.