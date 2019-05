Android Q:sta julkaistiin uusi beta – Näin asennat sen puhelimeen

Asus Zenfone 5Z

on taas yhden askeleen lähempänä valmistumista, sillä eilen mobiilikäyttöjärjestelmästä julkaistiin jo kolmas beta. Kesäkuun alussa on luvassa vielä neljäs beta ja valmista pitäisi olla syyskuun loppuun mennessä.Innokkaat testaajat voivat halutessaan ladata puhelimeensa Android Q:n beta-version. Suositeltavaa se ei ole, sillä beta-ohjelmistot eivät välttämättä toimi toivotulla tavalla ja niissä voi olla epäyhteensopivuuksia vanhojen sovellusten tai lisälaitteiden kanssa. Läheskään kaikille Android-puhelimiin Android Q:ta ei kannata asentaa, mutta seuraaville laitteille Google lupaa kuitenkin tukea:Edellä mainittujen 15 puhelimen lisäksi Google tukee tietysti omia Pixel-puhelimia: alkuperäistä Pixeli, Pixel XL:ää, Pixel 2:ta, Pixel 2 XL:ää, Pixel 3:a ja Pixel 3 XL:ää. Google tarjoaa mahdollisuutta päivittää Q:hun OTA-päivityksenä tai vaihtoehtoisesti uuden ohjelmiston voi asentaa manuaalisesti Jos käytössä ei ole Pixel-puhelinta, mutta käytössä on jokin muu tuettu laite, niin alkuun pääset täältä