Samsungilta hurja 64 megapikselin kamerakenno älypuhelimiin

Älypuhelimien kameroiden pikselimäärät jatkavat kasvuaan tulevaisuudessakin, sillä on esitellyt jo älypuhelimiin tarkoitetun 64 megapikselin ISOCELL-kennon (ISOCELL Bright GW1). Samassa yhteydessä yhtiö päivitti viime vuonna esitellyn 48 megapikselin kennon (ISOCELL Bright GM2).Molemmissa kennoissa on 0,8 mikrometrin kokoiset pikselit ja ne tukevat Super PD -nimistä erittäin nopeaa automaattitarkennusta. Molemmilla kennoilla voidaan myös kuvata Full HD -tasoista videota 480 FPS:n kuvataajuudella, joten videon toistonopeutta voidaan hidastaa kuudestoistaosaan. GW1 tukee myös reaaliaikaista HDR:ää 100 desibelin levyisellä alueella, kun ihmissilmän dynaaminen alue on 120 desibeliä.Varsinainen juju 64 ja 48 megapikselin kennoissa Samsungin Tetracell-teknologia, joka mahdollistaa neljän pikselin yhdistämisen yhdeksi. Teknologiasta on apua erityisesti hämärässä kuvattaessa. Lopputuloksena on tällöin laadukas 16 tai 12 megapikselin kuva. Mikäli valaistusolosuhteet sallivat, voidaan kennoilla ottaa myös isoja 64 ja 48 megapikselin kuvia.Samsung aloittaa kennojen massatuotannon tämän vuoden lopulla.