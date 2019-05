Google salaperäinen käyttöjärjestelmä nousi jälleen esiin – Google vaikenee suunnitelmistaan

:n avajaisesityksestä ei herunut mitään uutta ja jännittävää tietoa käyttöjärjestelmäkehitykseen liittyen, mutta Googlen kokeellisen Fuchsia OS:n kehitys kulkee kuitenkin urillaan kulissien takana.Fuchsia ei itsessään saanut I/O:ssa lava-aikaa, eikä se ole muutenkaan ollut teemana kehittäjätapahtumassa, mutta siihen on tehty muutamia viittauksia muiden aiheiden yhteydessä. Google esimerkiksi kertoi I/O:ssa, että sen Flutter-framework toimisi tulevaisuudessa myös selaimissa. Flutter SDK:n kerrotaan toimivan Windowsilla, macOS:llä, Raspberry Pillä ja Fuchsialla.Google ei suostunut kertomaan mitä Fuchsian maininta tässä yhteydessä voisi tarkoittaa sen muille käyttöjärjestelmähankkeille, kuten vaikkapa Chrome OS:lle. Vielä ei tiedetä sitäkään, että koska Fuchsia OS on valmis kaupalliseen lanseeraukseen. Käyttöjärjestelmän pitäisi kuitenkin tukea Android-sovelluksia.Fuchsiaan tehtiin viittauksia myös Android Fireside Chatin yhteydessä. Keskustelu on katsottavissa alta.