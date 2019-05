Kilpailuviranomaiset tutkivat taas Androidia – Syytteitä voi tulla nyt Intiassa

kuluttaja- ja kilpailuvirasto on aloittanut Googlen liiketoimintaan kohdistuvan tutkinnan. Erityisesti CCI:n fokuksessa on Android-käyttöjärjestelmään liittyvät ehdot.Intia aloitti itse asiassa jo viime vuonna selvittää sille tullutta valitusta, jossa Googlen niskoille asetettiin samanlaisia syytteitä kuin Euroopassa, jossa hakukonejätti sai maksettavaksi yli 4,34 miljardin euron sakot. CCI päätyi huhtikuussa siihen, että sille lähetetty valitus oli siinä määrin aiheellinen, että virallinen tutkinta voidaan aloittaa. Suurelle yleisölle asiasta ei ole kuitenkaan kerrottu.Euroopan komission käsittelyn myötä Google saattaa joutua ahtaalle. Ainakin sen pitäisi pystyä todistamaan varsin seikkaperäisesti, ettei se ole syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan. CCI:llä kestänee asian käsittelyn kanssa vuoden verran ja se kutsunee Googlen johtoa kuultavaksi.Asiasta uutisoineen Reutersin tiedossa ei ole tutkinnan tarkkoja teemoja, mutta ilmeisesti kyse on Android-valmistajita vaadituista kilpailua rajoittavista ehdoista. Androidilla on etenkin Intiassa hyvin dominoiva asema, kun kalliita iPhoneja ei myydä kovinkaan paljoa. Noin 99 prosenttia maassa myytävistä puhelimista on Android-pohjaisia.