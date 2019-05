Tältä se iPhone XI sitten näyttää? Suojakuoret vuotivat jo nettiin

Uuden iPhonen julkaisu tarkoittaa suojakuori- ja lisälaitevalmistajilla "uuden vuoden" alkamista, niin valtava merkitys Applen puhelimilla tahtoo olla valmistajien bisnekseen. Odotteluun ei ole varaa, vaan uuden kuoret pitää saada myyntiin mielellään jo ennen kuin puhelin on edes julkaistu.Suojakuorivalmistajat ovat erityisesti tunnettuja reippaista ja riskialttiista varaslähdöistä. Nytkin Slashleaks on julkaissut kuvia seuraavan sukupolven iPhonelle tarkoitetusta suojakuoresta, jonka joku brändi on teettänyt joko Applen kertomiin tietoihin perustuen tai sitten tuotesuunnittelun lähtökohdaksi on otettu kevään vuodoissa paljastuneet tiedot.Jos kuorien taustalla on Applen viralliset tiedot, antavat kuvat hyvän näkemyksen miltä seuraavan sukupolven iPhone tulisi näyttämään. Ainakin kameraosasta on tulossa varsin hallitsevn näköinen, kun takapuolelle on mahdutettu kolme kennoa.Mikäli kuvat perustuvat jo nähtyihin vuotoihin, on niiden informaatiosisältö yhtä tyhjän kanssa eivätkä todista mitään suuntaan eikä toiseen. Se ainoastaan osoittaa sen, että joku on valmis valmistuttamaan tuhansittain suojakuoria, joita ei voida välttämättä myydä. Taloudellinen riski on siis suuri, mutta se pitää ottaa jos haluaa olla ensimmäinen markkinoilla.