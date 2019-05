Applen hylkäämä kumppani tuo säteenjäljityksen mobiililaitteille

laittoi brittiläisen grafiikkayhtiöikävään välikäteen ilmoittamalla, ettei se enää osta siltä grafiikkaprosessoreita, vaan suunnittelee ne uusiin iPhoneihin ja iPadeihin itse. Applen tilaukset tuottivat Imaginationin liikevaihdosta yli 60 prosenttia, joten yksi uutinen vei käytännössä yhtiön bisnekseltä maton alta.Imagination ajautui taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen, minkä seurauksena se päätyi myymään omistamansa MIPS-suoritinarkkitehtuurin oikeudet ja lopulta myös yhtiön omistus siirtyi Canyon Bridge -nimiselle sijoitusyhtiölle. Nyt Imagination on siinä vaiheessa, että se yrittää rakentaa uutta liiketoimintaa itselleen. Imaginationin hallussa on erittäin houkutteleva teknologia, jota se haluaa nyt lisensoida: säteenjäljitys.Nvidia on ollut etunenässä tuomassa säteenjäljitystä (ray-tracing) tietokoneille, mutta Imaginationin omistaman teknologian avulla samanlainen toteutus voidaan tuoda vähävirtaisimmille mobiililaitteille . Imagination kehuukin sen teknologian skaalautuvuutta: se toimii niin akkukäyttöisissä taskulaitteissa kuin palvelimissakin. Säteenjäljityksen avulla voidaan luoda fotorealistisia grafiikoita laskemalla valon kulkeutumista erilaisissa materiaaleissa.