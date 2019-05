Kevyempää nettideittailua – Tinderistä tulossa Lite-versio

Huippusuosittua-deittisovellusta kehittävä kertoi osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä , että se aikoo julkaista palvelusta Lite-version. Kyseinen sovellus on suunniteltu perussovellusta kevyemmäksi, eikä se kuluta yhtä paljoa kallisarvoista mobiilidataa.Sovellus on suunnattu etupäässä kehitysmaihin, joissa matkapuhelinverkot eivät ole yhtä kehittyneitä kuin länsimaissa ja siksi mobiilidatan kuluttaminen on hyvin kallista. Google on itse julkaissut Androidista kevyemmän Go-version ja lisännyt sen kylkeen kevennettyjä Go-versioita suosituimmista sovelluksista. Facebook on seurannut perässä ja yhdeltä jos toiseltakin sovelluskehittäjältä on tullut Lite/Go-versiointeja heidän pääsovelluksista.Tinder Litelle ei annettu tarkkaa julkaisuaikataulua, mutta sen pitäisi tulla kuitenkin saataville lähiaikoina. Uusi sovellus antaa mahdollisesti miljoonille ihmisille paremman pääsyn deittimarkkinoille Aasian ja Etelä-Amerikan alueella.