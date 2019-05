Uusi Pokemon-peli on kehitteillä älypuhelimiin

Mobiilipelejä kehittäväkanssa. DeNAn osavuosituloksen julkistmisen yhteydessä paljastuneiden tietojen mukaan peliyhtiö olisi lupautunut kehittämään uuden Pokemon-pelin ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.Pokemon Company ja DeNA aikovat paljastaa kehitteillä olevan pelin yksityiskohtia vasta myöhemmin, joten pelistä ei vielä tiedetä juuri muuta kuin se, että se on kehitteillä ja määräaika sen julkaisuun on vuoden 2020 maaliskuussa.DeNA on tullut tunnetuksi Nintendon mobiilipelien kehittäjänä. Pokemon Go -peliä kehittää vuorostaan Niantic. Nintendo ja Pokemon Company aikovat julkaista Switch-pelikonsolille lähitulevaisuudessa Pokemon Sword- ja Pokemon Shield -pelit. Kenties nämä pelit liittyvät jotenkin DeNAn työpöydällä olevaan peliin.