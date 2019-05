WhatsAppista löytyi haavoittuvuus – Käytettiin haittakoodin levittämiseen

löytynyttä tietoturva-aukkoa on hyödynnetty haittaohjelman levittämiseen niin iPhoneihin kuin Android-puhelimiinkin, kertoo Financial Times Haittaohjelmien levittämiseen käytetty aukko on nyt paikattu, joten sen ei pitäisi aiheuttaa enää vaaraa suositun pikaviestipalvelun käyttäjille. Haittakoodin levittämiseen käytettiin WhatsAppista löytyvää äänipuheluominaisuutta. Tartunta tapahtui, vaikkei vastaanottaja vastaisikaan puheluun. Puheluun liittyvät jäljet saatiin myös pyyhittyä pois, joten tietoa soitosta ei näy lainkaan logeissa.Israelilaisen NSO Groupin kehittämän haittaohjelman levinneisyydestä ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa. Tiedetään kuitenkin se, että brittiläisen ihmisoikeusjärjestön asianajaja on ollut hyökkäyksen kohteena.