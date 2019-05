Uusi OnePlus 7 Pro kestävyystesteissä: Kestää vettä ja naarmuuntumista

OnePlus 7 Pro sisältää yhden älypuhelinmarkkinoiden puhtaimmista designeista, sillä yhtiö päätti sijoittaa etukameran laitteen sisään ja poisti siten näytöstä lovet tyystin.Kestävyyden osalta tämä ei välttämättä ole kovinkaan hyvä ratkaisu, sillä nyt laitteessa on enemmän liikkuvia ja siten helpommin rikkoutuvia osia. Yhtiö on kuitenkin luvannut, että etukameran moottori kestää mm. 300 000 käynnistystä.Lisäksi OnePlus julkaisi videon , jossa 22,3 kilon betonipaino nostetaan popup-kameran avulla.Älypuhelinten kestävyystestejä tekevä YouTube-tähti JerryRigEverything testasi laitteen naarmuuntumisen osalta, ja siinä suhteessa laitteessa ei ollut moitittavaa. Gorilla-lasiin naarmut tulivat samalla tavalla kuin muihinkin huippupuhelimiin.Näytön sisäinen sormenjälkilukija toimi myöskin vielä laitteen näytön naarmuunnuttua.Taivuttaminen ei myöskään saanut aikaan laitteessa reaktioita, joten sen suhteen kuluttaja voi olla hyvillä mielin. Etukameraa ei juuri testattu, joskin kameran linssi on lasia ja siten kestää naarmuuntumista.Laitearvostelija Dave Lee puolestaan arvosteli videolla OnePlus 7 Pro:n laitteen ollessa vedessä , sillä virallista IP-luokitusta sille ei ole annettu, mutta OnePlus on antanut jälleen ymmärtää, että epävirallisesti se kuitenkin vettä kestää. 15 minuuttia veden alla ollut OnePlus 7 Pro toimi moitteetta myös testin lopussa.Lopuksi vielä Lee upotti laitteen veteen etukameran ollessa auki, eikä tämäkään ainakaa heti saanut laitetta sammumaan.Etukameraa suojaa vieläpä ohjelmistokikka, jolla kamera vedetään takaisin sisään mikäli laite tippuu kädestä. Näin ollen laitteen tippuminenkaan ei saa etukameraa sijoiltaan.Kaikkiaan laite vaikuttaa olevan melkoisen kestävä, joskin etukameran 300 000 käyttökerran väitettä ei tässä vaiheessa ei ole pystytty vahvistamaan.