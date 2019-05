Pokemon Go saa pahan haastajan – Tällainen on Minecraft Earth

Build-kehittäjätapahtuman avajaisesityksen lopussa Microsoft vihjasi isosta tuotejulkistuksesta – Minecraftista olisi tulossa Pokemon Go -tyylinen reaalimaailmaan sijoittuva AR-peli. Nyt ohjelmistojätti on esitellyt mistä on käytännössä kyse.Kyseisen pelin nimi on Minecraft Earth ja Microsoft aikoo käynnistää pelin beta-testauksen tulevan kesän aikana. Pelin ajatuksena on luoda aiemmista Minecraft-peleistä tutuilla palikoilla omia rakennelmia ja täyttää "maailman Minecraftilla". Pelaajat voivat tehdä yhteistyötä rakennelmien rakentamisessa, joten pelissä on moninpeliulottuvuutta.Liikkeelle pelaajia motivoidaan reaalimaailmaan piilotettujen yllätysten ja palikoiden avulla. Lisäksi pelaajat voivat taistella Minecraftin olioita eli mobeja vastaan. Lisätietoja pelistä löytyy täältä . Peli aiotan julkaista niin iOS:lle kuin Androidille.