Hittiräiskintäpeli Call of Duty julkaistaan älypuhelimille

PC:llä huippusuosioon noussut räisikintäpelisarja Call of Duty tekee tuloa mobiililaitteisiin. Activision on avannut ennakkorekisteröitymisen julkaistavalle Call of Duty: Mobile -pelille.



Pelin perusrakenne noudattaa Call of Duty -pelisarjan tuttua kaavaa ja mobiilipelistä löytyy myös yleisimmät moninpelitilatkin, kuten Team Deathmatch, Search and Destroy ja Free-for-All. Moninpelamisessa on kuitenkin omat rajoitteensa, kuten mahdollisuus pelata korkeintaan 8 tai 10 pelaajan kanssa. Taustalla lienee älypuhelimien datasiirron asettamat rajoitteet.

Free-to-play-mallia noudattava Call of Duty: Mobile -pelin beta-versio on saatavilla jo Intiassa ja se on seuraavaksi tulossa Australiaan. Markkinakokeilujen jälkeen peli julkaistaan muissakin maissa. Peli tulee saataville niin Google Playssä kuin App Storessakin.