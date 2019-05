Googlen haku muuttuu – Ulkoasuun tehdään viilauksia

aikoo uudistaa sen hakutulosten ulkoasua mobiilissa. Tähän päivään asti hakutulosten kärjessä ovat keikkuneet mainospaikan ostaneet sivustot, joiden kylkeen on lytätty vihreä-tarra.Vihreä tekstitarra sijaitsi vihreällä merkatun URL:n vieressä, jonka yläpuolella on vuorostaan suuremmalla fontilla linkki ja sivun otsikkotiedoston teksti. Tulevaisuudessa hakutulossivu muuttuu siten, että vihreät mainos-tarrat häviävät ja tilalle tulee tumman harmaa tai musta teksti, jota ei ole ympyröity lainkaan. Sen vieressä lukee harmalla mainostavan sivun URL. Vasta alapuolella on otsikkoteksti ja linkki sivulle.Lisäksi otsikkotekstin yhteyteen on mahdollista lisätä pienoiskuvake, kuten julkaisijan logo. Ohjeet faviconin käyttöön löytyy täältä . Googlen mukaan muutosten tavoitteena on parantaa tiedon alkuperän näkyvyyttä.Alla olevassa vertailuparissa on hakutulokset nyt ja tulevaisuudessa. Kummasta pidät enemmän?