Lopullinen niitti Huawein älypuhelimille? Yhteistyökumppani katkaisee suhteet

Älypuhelimien ja mobiililaitteiden suorittimissa yleisesti käytettävää arkkitehtuuria kehittävä on lähettänyt omille työntekijöilleen muistion , jonka mukaan heidän tulee keskeyttää kaikki toiminnot Huawein kanssa. ARM käytännössä siis katkaisee liiketoimintasuhteen Huawein kanssa.Aiemmin on tullut ilmi, että Google estää Huaweilta pääsyn Google Play -palveluihin, minkä seurauksena Android-älypuhelimien kehittäminen muuttui paljon haastavammaksi. Huawei kertoi kehittäneensä omaa käyttöjärjestelmää ja sovelluskauppaa, joihin se voisi mahdollisesti tukeutua tulevaisuudessa. Yhdysvaltalaiset puolijohdejätit, kuten Intel ja Qualcomm ovat myös irtisanoneet sopimukset Huawein kanssa.Huawei saattaisi näistäkin takapakeista huolimatta selvitä kriisistä, mutta ARM:n päätös voi osoittautua liian ankaraksi. Huawein HiSilicon-tytäryhtiön kehittämät Kirin-suorittimet kun käyttävät ARM-arkkitehtuuria ja korvaavaa arkkitehtuuria on hyvin hankala löytää.ARM on brittiläinen yhtiö, joten Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamat esteet eivät koske sitä suoranaisesti. Muistiossa yhtiö kuitenkin kertoo, että se käyttää yhdysvaltalaisperäistä teknologiaa. Tämän takia ARM katsoo, että sen on hyvä noudattaa kauppaministeriön tahtoa.