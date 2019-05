Sonyn älypuhelimet takovat tappiota – Aikoo keskittyä näihin neljään paikkaan

Applea, Samsungia ja Huaweita lukuun ottamatta älypuhelinbisnes ei ole ollut kovin tuottoisaa hommaa, vaikka mahdollisuudet isoihin rahoihin ovatkin olemassa. Vanhoista perinteisistäkin merkeistä yksi toisensa jälkeen on jättänyt leikin kesken.Sonylla on myös jouduttu pähkäilemään tarkemmin sitä , kuinka paljon se haluaa lyödä päätänsä seinään. Älypuhelimet tuottivat Sonylle viime vuonna 790 miljoonan euron edestä tappiota, joten asialle on tehtävä jotakin ja nopeasti. Tappioista huolimatta Sony ei halua jättää hylätä älypuhelimia, koska se on tehokas tapa tavoittaa nykynuorisoa – he eivät osta televisioita enää samalla tavalla kuin heidän vanhemmat.Säilyttääkseen brändinsä älypuhelinmarkkinoilla, Sony on päättänyt keskittää voimavaransa neljälle päämarkkinalle: Japaniin, Eurooppaan, Hongkongiin ja Taiwaniin. Sony aikoo siis vähentää painopistettä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Intiassa, Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa. Sony ei välttämättä vetäydy neljän päämarkkinan ulkopuolelta, mutta yhtiö ei aio enää panostaa näille alueille samalla tavalla kuin aiemmin.Sony oli vastaavassa tilanteessa aiemmin tietokoneiden kanssa. Tuolloin yhtiö päätti myydä Vaio-liiketoiminnan pois, mutta ilmeisesti älypuhelimien tapauksessa tätä vaihtoehtoa yritetään vältellä loppuun asti.