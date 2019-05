Supercellin liiketoimintamalli paineen alla – Yhdysvalloissa pelit voisivat olla kiellettyjä alle 18-vuotiailta

Missourilainen senaattori on tehnyt lakialoitteen , jossa ehdotetaan mobiilipeleissä yleisesti käytettävien palkintoarkkujen (loot box) kieltämistä alle 18-vuotiailta pelaajilta. Mobiilipelien olisi siis oltava varma, että pelaaja on täyttänyt 18-vuotta, jos pelin liiketoiminta perustuu rahaa vastaan avattaviin arkkuihin.Palkintoarkkuihin perustuvaa liiketoimintamallia on verrattu uhkapeleihin, koska arkkujen sisältö vaihtelee eikä pelaaja tiedä ennakkoon mitä hän arkun aukaisun jälkeen saa. Pelaaja siis ikään kuin ostaa arvan maksaessaan arkun avaamisesta. Belgiassa ja Alankomaissa on jo päädytty kieltämään lainsäädännöllä, minkä seurauksena Nintendo poisti pari peliään Belgian sovelluskaupoista.Yhdysvalloissa kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön noudattamista valvova viranomainen Federal Trade Commission (FTC) on myös kertonut aikeistaan tutkia-mekanismia tarkemmin. Toistaiseksi FTC ei ole kuitenkaan reagoinut millään tavalla liiketoimintamalliin.Loot box -malliin kohdistuva paine vaikuttaa Suomeenkin, sillä esimerkiksi kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö Supercell käyttää sitä peleissään. Mekanismiin tehdyt rajoitukset voivat siis vaikuttaa olennaisesti Supercellin ja muiden suomalaisten peliyhtiöiden menestykseen.