Uuden Honor-puhelimen markkinointi keskeytettiin Suomessa – Odotetaan selkeämpää tilannetta

Kerroimme tällä viikolla Huawein puhelimien myynnin sukeltamisesta Suomessa , minkä taustalla on Yhdysvaltojen asettamat kauppaesteet. Esteiden takia Huawein liiketoimintasuhteet useiden teknologiayhtiöiden kanssa ovat katkenneet, eikä se välttämättä kykene hoitamaan vaikkapa ohjelmistopäivityksiä vanhoihin puhelimiin sovitulla tavalla.Lisäksi suomalaiset operaattorit ovat ilmoittaneet, etteivät ne joko ota Huawein uutuuspuhelimia myyntiin tai sitten ne harkitsevat asiaa hyvin vakavasti. Yhdysvaltojen päätöksillä on siten ollut konkreettisia vaikutuksia myös Suomen älypuhelinkauppaan. Vaikutukset eivät ole jääneet pelkästään tähän, vaan Huawei on esimerkiksi keskeyttänyt uusien Honor-puhelimien markkinointikampanjan Suomessa.Huawein Suomen ja Baltian yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja kertoo Kauppalehdelle , että Honor 20 -älypuhelinmallin markkinointia on päätetty lykätä, jotta Googlen ja Huawein välinen tilanne selkiytyy. Jo käynnissä oleviin kampanjoihin ei aiota puuttua.