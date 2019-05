Uusista iPhoneista poistettu ominaisuus tekemässä paluun ensi vuonna?

Barclaysin analyytikko Blayne Curtis arvelee, että Apple voisi palauttaa Touch ID -sormenjälkilukuteknologian iPhoneihin ensi vuonna. Kotinäppäimeen sitä ei kuitenkaan enää laitettaisi, eikä sen enempää puhelimien takapuolelle. Sen sijaan lukija integroitaisiin puhelimen näyttöön.



Curtisin mukaan vuonna 2020 julkaistavat uudet iPhonet voisivat sisältää koko näytön kattavan sormenjälkilukijan, joten lukija ei rajoittuisi pelkästään näytön alareunaan. Apple hyödyntäisi Qualcommin tapaan ultraääniä näyttöpinnan läpäisevässä sormenjälkilukijassa. Touch ID toimisi todennäköisesti Face ID:n tukena. Ensi vuoden iPhoneihin tulee Curtisin ennustuksen mukaan myös 5G-tuki sekä 3D-kamera.

Tämän vuoden iPhone-malleihin on Curtisin mukaan tulossa kolmesta kennosta koostuva kamera, kuten on pitkään jo muutoinkin uumoiltu. Lisäksi puhelimista poistetaan 3D Touch -ominaisuus, joka on mahdollistanut erilaisia toimintoja kosketuksen voimakkuudesta riippuen. Curtis myös arvioi, että vuosien 2019 ja 2020 taitteessa ilmestyisi iPhone 8:aan perustuva iPhone SE2 -malli.