Uutta potkua Android-puhelimiin – Koneoppiminen tehostuu huimasti

Mobiilisuorittimien arkkitehtuuria kehittävä brittiläinen on esitellyt lippulaivapuhelimiin tarkoitetun Cortex-A77-suoritinytimen sekä Mali-G77-grafiikkaprosessorin.Uudella suoritinytimellä ja grafiikkaprosessorilla varustetut älypuhelimet tulevat markkinoille näillä näkymin aikaisintaan vuoden lopulla. ARM lupaa sen suoritinytimen suorituskyvyn olevan noin 20 prosenttia parempi kuin edeltäjällä. Lisäksi koneoppimislaskennan tehokkuus on parantanut reippaasti arkkitehtuurillisten parannusten ansiosta, mutta myös ohjelmisto-optimoinneilla on saatu lisää puhtia ohjelmien käyttöön.ARM:n mukaan koneoppimiseen on tärkeää keskittyä tavanomaisissa suorittimissa, koska 85 prosenttia markkinoilla olevista puhelimista toistaa koneoppimiskoodia suorittimella, grafiikkaprosessorilla tai molemmilla. Vaikka huippumalleissa onkin oma dedikoitu neuroprosessori, niin useimmissa puhelimissa tällaista ei kuitenkaan ole.Valhalla-arkkitehtuuriin perustuva Mali-G77-grafiikkaprosessori kasvattaa suorituskykyä 40 prosentilla edeltävään G76-malliin. Virrankulutusta on saatu laskettua 30 prosenttia ja koneoppimistehtävissä Mali-G77 toimii jopa 60 prosenttia tehokkaammin.