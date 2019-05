Huawei ei haudo kostoa Yhdysvalloille – Aikoo nousta markkinaykköseksi

Vaikkaon kurmuutettu jo reilun viikon ajan kovin ottein, ei yhtiön toimitusjohtaja tunnu olevan lainkaan vihamielinen. Bloombergin haastattelussa toimitusjohtaja Ren Zhengfei toteaa , ettei hän toivo tai odota Kiinan vastaavan Huaweille asetettuihin kauppaesteisiin.Zhengfei tuntuu olevan varma, ettei Kiina tule vastaamaan Yhdysvaltojen toimiin lainkaan – toisin kuin tullien nostojen suhteen. Hän uhoaa olevansa ensimmäisenä protestoimassa vastapakotteita vastaan, mikäli sellaisia on suunnitteilla. Zhengfei tuntuu siis uskovan vapaaseen markkinatalouteen ja siihen päästään ehkä nopeammin, kun ei aloiteta kostoretkeä.Huaweita on syytetty vakoilusta, minkä Yhdysvallat kokee muodostavan niin sotilaallisen kuin kaupallisenkin uhan. Huawei on määrätietoisesti kiistänyt kaikki vakoilusyytökset.Vaikka markkinatilanne nyt onkin haastava, Huawei aikoo siitä huolimatta olla markkinaykkönen niin matkapuhelinverkoissa kuin älypuhelimissakin.