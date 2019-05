Kotimainen, käyttäjien rakastama Androidin uutissovellus päivittyi - 64-bittisyys käyttöön

Muikealla 4,1/5,0 arvosanalla Google Playssa porskuttavaAndroidille on päivittynyt uuteen versioon. Kaikkia kotimaan uutismedioita sekä tuhansia uutissivustoja muista maista seuraava uutissovellus on saatavilla nyt myös 64-bittisille Android-alustoille. Uusin versio kantaa versionumeroaMuutos liittyy Android-laitteiden prosessoritekniikan muutokseen ja 64-bittisten järjestelmäpiirien yleistymiseen. Sama sovelluspaketti sisältää siis versiot molemmille, 32-bittiselle ja 64-bittiselle arkkitehtuurille, eli. Mutta 64-bittistä arkkitehtuuria käyttävät Android-laitteet hyötyvät nopeammasta toiminnasta sovelluksen kanssa.Samalla olemme korjanneet myös pari bugia, joita edellisen version jälkeen on sovelluksesta löytynyt. Sovelluksen oma toimintavarmuus on nykyisin käytännössä 100 prosentin luokkaa, mutta luonnollisestikin mm. puolentoista viikon takainen palvelintemme kaatuminen aiheutti käyttökatkon myös HIGH.FI'n sovellukseen.Jos seuraat uutisia aktiivisesti, ota sovelluksemme testikäyttöön saman tien! Latauslinkki alla:Sivuhuomiona mainittakoon, että eiliset jääkiekkohuuman jälkimainingit nostivat uutisten lukumäärät tämän vuoden ennätyslukemiin.