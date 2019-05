Applen yllätys pilattu – Tällainen on iOS 13:n dark mode

paljastaa-käyttöjärjestelmänsä salat ensi viikolla-messuilla, joten mobiilipuolella riittää taas kuhinaa. Huomattavaa tulevassa julkaisussa on käyttöjärjestelmään lisätty uusi, joka teemoittaa järjestelmän käyttöliittymän tumman puhuvaksi. 9to5mac-verkkosivusto on onnistunut saamaan käsiinsä aitoja ruutukaappauksia iOS 13:n dark modesta. Kuvien perusteella kotinäyttö ei liiemmin muutu tavanomaiseen verrattuna, mutta näytön alareunassa olevaa pikavalitsimen tausta muuttuu maitolasimaisesta ulkoasusta savulasimaisempaan suuntaan. Sama ilmiö toistuu kaikkialla muuallakin, missä Apple käyttää läpinäkyviä käyttöliittymäefektejä.Sovelluksissa musta värimaailma tulee paremmin esiin, kun kaikki on aitoa mustaa väriä tekstejä, kuvia ja painikkeiden ikoneita lukuun ottamatta.Tumma värimaailma vähentää silmien rasitusta iltaisin, minkä lisäksi se saattaa parantaa puhelimien akkukestoa, mikäli käytössä on OLED-tekniikkaan perustuva näyttö. Dark mode aktivoidaan joko Asetukset-sovelluksen tai ohjauskeskuksen kautta.