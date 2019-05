Apple yrittää kiistää monopoliaseman – App Store on paikka vapaalle kilpailulle

Paineerityisasemaa kohtaan kasvoi tänä keväänä, kun Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi Applen olevan osapuoli App Storen sovellusmyynnissä, jolloin sovelluksia ostavilla on mahdollisuus haastaa Apple oikeuteen. Päätös oli sivujuonne varsinaisessa oikeustapauksessa, jossa App Storen syytetään kilpailun rajoittamisesta.Tuomion jälkeen Apple on avannut verkkosivun , jossa yhtiö yrittää puolustaa näkemyksiään ja App Storen asemaa Applen ekosysteemissä. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei App Storen ylläpitäjänä osallistu sovellusten myyntiin kuluttajille, vaan se on liiketoimintasuhteessa sovelluskehittäjiin päin, koska heiltä yhtiö perii myös osuuden liikevaihdosta. Näin ollen se ei rajoita kilpailua, vaikka App Store onkin ainoa hyväksytty sovelluskauppa iOS-ekosysteemissä.Apple puolustautuu muun muassa sillä, että sovelluskehittäjät voivat itse valita ohjelmien hinnan, jolloin se ei voi rajoittaa kilpailua. App Storesta ladattavista ohjelmista 84 prosenttia on täysin ilmaisia. Apple myös mahdollistaa sen oletusohjelmien kanssa kilpailevien sovellusten tarjoamisen App Storen kautta.App Storen monopoliasemaa haastava oikeusjuttu sai tuoreen tuomion myötä vihreää valoa etenemisen suhteen, mutta asian varsinainen käsittely ottaa todennäköisesti hyvin paljon aikaa.