Excel-nikkareiden arkeen suuri helpotus – Näin siirrät tiedot tulosteesta tiedostoon

Excelin kanssa töissä tai arjessa työskentelevät kohtaavat aika ajoin tilanteita, jossa tieto on heidän käytössä paperitulosteessa, mutta se pitäisi saada napattu sähköiseen muotoon. Luvassa on yleensä ankara määrä näpyttelyä.



Microsoft on kuitenkin onneksi puuttunut ongelmaan lisäämällä Excelin Android-sovellukseen toiminnon, joka mahdollistaa taulukkomuodossa esitettyjen tietojen tuonnin kuvasta. Tällöin jokaisen taulukon solun tieto siirtyy omaan Excel-työkirjan soluun. Lukuarvojen lisäksi Excelin toiminto tunnistaa tekstiä. Toiminto tukee 21 eri kieltä, joissa käytetään latinalaisia kirjaimia.

Tähän asti Android-sovelluksesta löytynyt Insert Data from Picture -niminen ominaisuus on nyt tullut myös iOS-käyttäjien saataville. Toimintoon pääsee käsiksi työkirjanäkymässä näytön alareunassa olevasta kuvakkeesta.