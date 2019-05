Todellinen Pokemon-vuosi on tulossa – Näitä julkaisuja odotetaan jo

Vuodesta 2020 on tulossa julkaisujen täyteinen vuosi kaikille Pokémon-faneille, sillä aikoo julkaista ensi vuonna liudan uusia pelejä, sovelluksia sekä mielenkiintoisesti nimetyn-rannekkeen.Luvassa on esimerkiksi- ja-sovellukset. Ensinnä mainittu pyrkii pelillistämään nukkumisen tarkkailemalla pelaajan unta ja valveilla olemista. Seuranta tapahtuu edellä mainitulla Pokémon GO Plus + -rannekkeella, jota voi päivisin käyttää Pokémon Go -pelissä nykyisen Pokémon GO Plus -rannekkeen tapaan.Pokémon HOME -sovelluksen ajatuksena on vuorostaan toimia keskitettynä pilvipalveluna, joka kerää tietoja eri Pokémon-peleistä kerätyistä hahmoista. Sovelluksen kautta on myös mahdollista vaihtaa hahmoja kavereiden kesken. Ohjelma toimii iOS:llä, Androidilla ja Switchillä.Pokémon Company aikoo julkaista peliyhtiö DeNAn kanssa Pokémon Masters -nimisen pelin niin ikään vuonna 2020. Pelistä ei tällä hetkellä tiedetä paljoakaan, mutta luvassa on kuulemma "uudenlainen Pokémon-taistelutapa". Pelikokemus on optimoitu mobiilipelaamiseen, joten tässäkin pelissä liikkuminen on ilmeisesti kaiken keskiössä. Lisätietoja pelistä on tulossa kesäkuun aikana.