Uusia merkkejä – iTunes ollaan tosiaan kuoppaamassa

Uutisoimme aiemmin tällä viikolla Bloombergin tiedoista, joiden mukaanolisi lopettamassa iTunes-ohjelmiston kehityksen kokonaan . Näin on ilmeisesti myös käymässä varsin nopealla aikataululla.Apple on nimittäin päättänyt tyhjentää sen iTunes-profiilisivut Facebookissa ja Instagramissa , joten palvelun some-näkyvyys on häviämässä WWDC:n aattona. iTunesin Twitter-tili on vielä aktiivinen, joten sieltä löytyy edelleen sisältöä. iTunesin Instagram-tilillä käyttäjä ohjataan Apple TV+ -palvelun tilille.Käynnissä olevasta myllerryksestä kielii myös se, että joidenkin musiikkikappaleiden itunes.apple.com-linkkien on huomattu ohjautuvan nyt osoitteen music.apple.com alle. Lisäksi iOS-sovellusten linkit ohjautuvat apps.apple.comiin.