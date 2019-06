Apple paljasti iOS 13:n – Tämä on uutta

Apple paljasti tänään WWDC-kehittäjätapahtuman avajaisissa odotetusti iOS 13 -käyttöjärjestelmän, joka sisältää uuden koko järjestelmän kattavan tumman väriteeman sekä runsaasti suorituskykyä parantavia muutoksia.



Apple keskittyi iOS 12 -ohjelmistossa suorituskyvyn parantamiseen ja sama teema on jatkunut iOS 13 -käyttöjärjestelmässä. Sovellusten paketointia on tehostettu, minkä ansiosta ohjelmat ovat 50 prosenttia pienempiä ja päivityksetkin jopa 60 prosenttia pienempiä. Parannukset näkyvät myös sovellusten käynnistymisessä, joka on jopa kaksi kertaa nopeampi kuin aiemmin.

Toinen suurempi muutos iOS 13:ssa on dark mode. Järjestelmätasolla toteutetun tumman väriteeman ansiosta OLED-näyttöiset puhelimet kuluttavat selvästi vähemmän virtaa, minkä lisäksi teksti voi olla helppolukuisempaa iltaisin. Tumma väriteema ulottuu Applen omiin oletussovelluksiin asti, joten kyse ei ole vain valikon teemavärin muuttamisesta.



Tietoturvaa Apple yrittää parantaa uuden Sign in with Apple, jolla pyritään korvaaman Facebook- ja Google-pohjaiset tunnistautumiset menetelmät. Viimeksi mainittujen ongelmana on, että ne saattavat paljastaa tietoja sinusta sovelluskehittäjille. Applen versioinnissa tämä ei ole mahdollista, sillä käyttäjällä on mahdollisuus tunnistautua sovellusta varten luodun ohjaussähköpostin avulla, joka piilottaa henkilöllisyytesi sovellukselta, mutta ohjaa sovelluksen lähettämät viestit sinun oikeaan sähköpostiin.



Viihteellisempänä lisänä on uudet Memoji-editointiasetukset, jotka mahdollistavat memoji-animaatioiden korvakorujen, hiusten, päähineiden jne muokkaamisen. Lisäksi Apple on mahdollistanut Memoji-pohjaiset tarrat. Kuvien ja videoiden editointiin on myös tullut laajat työkalut.