Suomen myydyimmät puhelimet – Huawei jättämässä tyhjiön

Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A7 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A50 Nokia 7.1 Honor 10 Apple iPhone 8 Huawei Nova 3 OnePlus 7 Pro Apple iPhone XR Huawei P30 Pro Huawei P30 Lite Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy S10

OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy J4+ Samsung Galaxy S9 Honor 7S Samsung Galaxy A7 Apple iPhone 6s Huawei Nova 3 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Apple iPhone 8 Huawei P Smart Samsung Galaxy A50 Apple iPhone X Nokia 5.1

Apple iPhone 8 Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy S9 Apple iPhone Xr Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Apple iPhone Xs Samsung Galaxy Xcover 4 OnePlus 7 Pro Nokia 6 Samsung Galaxy J6+ Apple iPhone X Nokia 5.1 Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy A7 2018 Apple iPhone 8 / 8 plus OnePlus 7 Pro Apple iPhone 6s / 6s plus Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Apple iPhone Xs / Xs Max Honor 7S Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A8 (2018) Apple iPhone 8 64GB Samsung Galaxy J6 (2018) Dual-SIM Nokia 7.1 64GB Dual-SIM Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 8 Plus 64GB Apple iPhone 7 32GB Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy A6 (2018)

Toukokuun puhelinmyyntiä väritti Suomessa valmistujaisten aiheuttama sesonki, mutta sen lisäksi kiinalainenpaljasti uuden malliston. Edullisempi OnePlus 7 -malli on parhaillaan vasta ennakkomyynnissä, minkä takia sitä ei näy vielä listoilla.Kalliimpi OnePlus 7 Pro -malli nousi vuorostaan Elisan kuluttajalistalla ykköseksi ja Teliallakin puhelin oli sijalla neljä. DNA:n listalla OnePlus 7 Pro löytyy sijalta kymmenen, mutta sen listassa on yhdistetty sekä kuluttaja- että yritysmyynti, joten sijoitukset eivät ole vertailukelpoisia. Yleisesti ottaen toukokuun kysytyimmät puhelimet olivat keskihintaisia, mikä heijastaa suomalaisten yleistä kulutustottumusta.Toukokuun listoissa silmiin paistaa myös Huawein puhelimien vähyys. Kuun lopulla Yhdysvallat lisäsi Huawein mustalle listalle, mikä pakotti yhdysvaltalaiset teknologiayritykset katkaisemaan kauppasuhteet Huawein kanssa. Operaattorit ja kuluttajat ovat ilmeisesti tulleet varovaisemmiksi Huawein puhelimien ostamisen kanssa, koska niiden Android-tuki on tällä hetkellä suuri kysymysmerkki.