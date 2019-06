Apple ei luovuta – Yrittää ostaa edelleen Intelin modeemibisneksen ytimen

neuvotteli Intelin kanssa pitkään ja hartaasti piirijätin modeemibisneksen ostamisesta, mutta neuvotteluissa ei lopulta päästy lopputulokseen. Intel ilmoitti keväällä, että se aikoo myydä modeemibisneksensä osissa – samaan aikaan Apple taas ilmoitti sopineensa patenttikiistat Qualcommin kanssa ja solmi monivuotisen yhteistyösopimuksen sen kanssa.Vaikka Apple aikookin käyttää tulevissa iPhoneissa Qualcommin modeemeja, niin Applella on rakentanut hiljalleen omaa modeemikehitystiimiä ja se haluaisi täydentää sitä ostamalla valmiin yksikön Inteliltä . Apple on erityisesti kiinnostunut Intelin Saksassa sijaitsevasta yksiköstä, josta piirijätin modeemibisneksen pohja käytännössä sijaitsee. Yksikkö on rakentunut vuonna 2011 ostetun Infineonin ympärille.Infineonin modeemeja käytettiin aikoinaan ensimmäisissä iPhone-malleissa.Apple on omatoimisesti myös rekrytoinut riveihinsä Intelin modeemikehityksen avainhenkilöitä. Voi siis olla, että jos Apple ei saa Inteliltä haluamaansa, tietokonejätti aikoo panostaa rekrytointeihin ja ryöstää avainhenkilöt Intelin yksiköstä.