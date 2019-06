Essential Phone saa kuin saakin pian jatkoa?

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight. — Andy Rubin (@Arubin) June 11, 2019



Noin kaksi vuotta sitten esitelty Essential Phone oli yksi 2017 kiinnostavimmista laitteista. Laitteen taustalla oli tietysti alkuperäisen Androidin perustajiin kuulunut Andy Rubin, jonka oli tarkoitus tuoda Android-puhelimien pariin uutta verta.Essential Phone (kuvassa) kuitenkin saapui markkinoille varsin pienissä määrin ja esimerkiksi Euroopan julkaisu tapahtui vasta 2018, ja sekin vain kourallisessa määrässä maita. Niinpä laitteesta jäi lähinnä mieleen sen laadukas design, olihan kyseessä ensimmäinen lovinäyttöinen älypuhelin.Kyseinen design tietysti on tässä vaiheessa jo tietysti jäänyt hieman takavasemmalle, ja alkuperäisen Essential Phonen myynti on jo lopetettu viime vuoden lopulla, joten voisikin olettaa, että yhtiöltä olisi jo tulossa uutta laitetta.Essential Phone 2 kuitenkin jäi kokonaan tulematta, kun se peruttiin viime vuonna.Hieman toivoa tästä on herännyt, sillä Andy Rubin kommentoi melkoisen oudosti viime vuoden puolella lähetettyä Twitter-viestiä eilettäin. Viestissään Rubin kertoi, että tulossa on julkistus, pitää jaksaa vain odottaa.Valitettavasti tätä jokseenkin kryptistä viestiä enempää ei paljasteta tässä vaiheessa, mutta toivoa saattaa, että julkistus on siis jo melkoisen lähellä, kun sitä kommentoidaan Twitterissä.