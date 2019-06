Huawein oma käyttöjärjestelmä saamassa muitakin tukijoita – Väitetään olevan Androidia nopeampi

on ilmeisesti kädet täynnä töitä uuden käyttöjärjestelmän kehityksen kanssa, kun elokuun jälkeen-tuki on näillä näkymin päättymässä kokonaan. Tavaramerkkihakemusten perusteella käyttöjärjestelmän yhtenä potentiaalisena nimenä onHongMeng on testausten perusteella hyvin suorituskykyinen, kiinalaisen Global Timesin mukaan joissain testeissä se olisi jopa 60 prosenttia nopeampi kuin Android. Huawei testaa käyttöjärjestelmää kiinalaisten älypuhelinmerkkien ja verkkojättien kanssa, joten Hongmeng saattaa päättyä myös muihinkin laitteisiin.Tavoitteena ilmeisesti on, että Hongmeng saisi vipuvoimaa Kiinan sisämarkkinoilta ja voisi sitä kautta yleistyä muuallakin. Googlen Android jäisi tällöin herkästi Kiinan markkinoiden ulkopuolelle. Huawei- ja Honor-puhelimien lisäksi Hongmeng voi löytää tiensä Xiaomin, Oppon ja Vivon laitteisiin. Voi olla, että Hongmengin lanseeraus tehtäisiin Huawein Mate 30 -älypuhelimella.Jää nähtäväksi saako Huawei rakennettua Hongmengiin tukea Android-sovelluksille. Muutoin sen voi olla hankala voittaa ekosysteemien sodassa.