Apple Watch itsenäistyy Suomessakin – Netti toimii ilman iPhonea

Mobiiliverkkoyhteydellä varustetun Apple Watchin myynti on alkanut Suomessa. Telian mukaan eSIM-teknologiaa hyödyntävän älykellon kysyntä on ollut vilkasta ennakkomyynnin valossa.



Älykellojen myynti kokonaisuudessaan on yli tuplaantunut Telialla alkuvuonna verrattuna vuodentakaiseen. Mobiiliyhteys toimii Apple Watchin uusissa Series 3- ja Series 4 -GPS & Cellular -malleissa, joiden myynti alkoi siis Suomessa tänään. Muualla maailmassa Cellular-versioita on myyty jo pidemmän aikaa. Mobiiliyhteyden ansiosta älykello toimii paljon itsenäisemmin, kun se voi luoda suoraan yhteyden verkkoon, eikä väliin tarvita esimerkiksi älypuhelinta.

Esimerkiksi lenkillä voi kuunnella musiikkia verkosta ilman, että iPhonea pitäisi kantaa mukana. Erityispiirteenä on tietysti mahdollisuus soittaa ja vastaanottaa puheluita.