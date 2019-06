Huawein yli 2000 euron puhelimen julkaisu lykkääntyy – Samsungin ongelmat sai varovaiseksi

ongelmat eivät rajoitu pelkästään-tuen päättymiseen ja muiden yhteistyökumppaneiden kaikkoamiseen, vaan yhtiön tuotekehityskin on törmännyt esteeseen . Keväällä julkistetun Mate X:n julkaisua joudutaan nimittäin viivästyttämään syyskuulle.Taiteltavalla näytöllä varustetun Mate X:n piti tulla myyntiin kesäkuussa, mutta uusien testitulosten valossa Huawei on päättänyt lykätä puhelimen julkistusta syyskuulle sakka. Samsung oli julkaisemassa omaa Galaxy Foldia, mutta kriitikoiden saatua näytekappaleet, havaittiin puhelimen näytössä vakavia laatupuutteita, joiden takia näyttö rikkoontui tavanomaisessa käytössä.Huawein mukaan se nousi varpailleen Samsungin ongelmien jälkeen. Tilanne viittaisi siihen, että Huaweinkin kohdalla ongelmien juurisyy on näytössä. Kenties puhelimissa käytetään Samsungin valmistamia näyttöpaneeleita.Kiinalaisvalmistajan kannalta olisi noloa, mikäli se myisi 2299 euroa maksavaa puhelinta, joka rikkoontuisi muutamassa päivässä. Oman julkisuuskuvan suojelemiseksi uudenlaista teknologiaa sisältävän puhelimen julkaisussa kannattaa olla malttia mukana.