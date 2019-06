OnePlus perustaa Suomeen oman huoltoliikkeen – Panostaa paikalliseen asiakaspalveluun

Kiinalainen älypuhelinmerkki OnePlus on avannut oman korjaus- ja palvelukeskuksen Helsinkiin. Ennestään Exclusive Service Center -nimisiä palvelupisteitä löytyy Kiinasta ja Intiasta.



Suomeen rantautumisen perusteena oli OnePlussan vahva markkina-asema juuri Suomessa. Yhtiön uusimmat puhelinmallit ovat olleet operattoreiden kuukausittain julkaistavien myyntilistojen perusteella Suomen myydyimpiä puhelimia. Tästä syystä OnePlus haluaa myös satsata paikalliseen asiakaspalveluun.

– Yhteisömme Suomessa on ainutlaatuinen, ja haluamme tarjota faneillemme vain parasta. Exclusive Service Center vie asiakaspalvelukokemuksemme uudelle tasolle ja on osa brändimme laajentumista Suomessa, kertoo OnePlusin maajohtaja Tuomas Lampén.



OnePlussan korjaus- ja palvelukeskuksessa korjataan sekä ohjelmistoon että laitteistoon liittyviä ongelmia. Keskus ottaa vastaan OnePlus 3:a ja sitä uudempia malleja. Puhelimen toimitus korjattavaksi onnistuu joko viemällä puhelin Helsingin Kampissa sijaitsevaan palvelukeskukseen tai postittamalla se. Suurin osa paikan päällä tehtävistä korjauksista valmistuu kahdessa tunnissa. Postitse toimitettujen puhelinten korjausaika on noin seitsemän kalenteripäivää laitteen postituspäivästä alkaen korjatun laitteen vastaanottamiseen.



Keskuksessa voi korjauttaa missä maassa tahansa ostetun OnePlus-puhelimen. Lisäksi tarkoituksena on, että keskuksessa voitaisiin palvella myös Baltian ja muiden pohjoismaiden asiakkaita.



Keskus sijaitsee osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 25. Keskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaisin klo 10–18.