Supercell osui taas kultasuoneen – Rahaa virtaa etenkin Aasiasta

näyttää onnistuneen erinomaisesti uusimman pelin lanseerauksessa. Sovellusanalytiikkaan erikoistuneenkeräämien tietojen perusteella viime jouluna julkaistu-peli on tuottanut kuudessa kuukaudessa jo peräti 275 miljoonaa dollaria Asennuskertoja pelille on kertynyt tähän mennessä myös varsin mukava määrä, yli 100 miljoonaa kappaletta. Supercellin kultainen kosketus näyttäisi siis olevan edelleen voimissaan. Toki Supercell pystyy markkinoimaan uusia pelejään myös hyvin tehokkaasti nykyisten pelien kautta. Tätä valttikorttia yhtiö on myös hyödyntänyt Brawl Starsin markkinoinnissa.Vaikka Brawl Stars onkin menestynyt hyvin, niin vuonna 2016 julkaistun Clash Royalen tasolle se ei silti yllä. Liikevaihto on 64 prosenttia siitä, mihin Clash Royale ylsi puolessa vuodessa. Brawl Stars ei tosin ole vielä saatavilla Kiinassa. Erityisen suuren suosion Brawl Stars on saavuttanut Etelä-Koreassa, josta liikevaihtoa on tullut peräti 61 miljoonaa dollaria.Verrattuna muihin Supercellin peleihin, Brawl Stars on menestynyt Aasiassa poikkeuksellisen hyvin.