Huawein perustaja ennustaa – Huawein liiketoiminnalta katoaa pohja kokonaan

toimitusjohtaja ja perustaja Ren Zhengfein mukaan yhtiö on tähän mennessä aliarvioinut Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vaikutuksen liiketoimintaan. Zhengfein arvion mukaan Huawei voi menettää tämän ja ensi vuoden aikana liikevaihtoa peräti 100 miljardin dollarin edestä.Lukema on valtava, sillä Huawein koko viime vuoden liikevaihto oli noin 106 miljardia dollaria. Mikäli Zhengfein ennustus siis toteutuu, katoaa Huaweilta kokonaisen vuoden edestä liikevaihtoa. Yhdysvaltojen pakotteiden takia esimerkiksi Google on joutunut lopettamaan yhteistyön Huawein kanssa Androidin saralla ja brittiläinen ARM ei enää voi tarjota sen arkkitehtuuriin liittyvää tukea älypuhelinpiireihin.Bloomberg kertoi aiemmin, että Huawei valmistautuu kansainvälisen älypuhelinkaupan volyymin laskevan 40–60 prosentilla.Ennen pakotteita, Huawei ennusti sen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 125 miljardiin dollariin. Vaikka lähitulevaisuus näyttääkin Huawein kannalta hirvittävältä, uskoo Zhengfei Huawein palautuvan vuodesta 2021 alkaen.