Facebook paljasti vihdoin oman virtuaalivaluutan – Tulossa WhatsAppiin

Pitkään kestäneiden huhujen jälkeen on vihdoin paljastanut suunnitelmansa laajentua mobiilimaksamiseen. Yhteisöpalvelujätti tähtää markkinoille oman virtuaalivaluutan voimin ja sen on tarkoitus toimia Facebookin omistamissa pikaviestipalveluissa.-nimisen virtuaalivaluutan rinnalleon julkaisemassa-lompakkosovelluksen. Virtuaalivaluutta ja lompakkosovellus tulevat saataville vuoden 2020 aikana. Lompakon lisäksi Libra toimii esimerkiksi WhatsAppissa, Messengerissä ja Instagramissa. Alkuvaiheen tukijoihin kuuluvat lisäksi MasterCard, Visa, PayPal, eBay, Uber, Lyft ja Spotify.Facebookin mukaan se yrittää ratkaista Libralla ja Calibralla varsin perustavaa laatua olevaa ongelmaa. Noin puolella maailman väestöllä ei ole lainkaan aktiivista pankkitiliä ja lukema on tätäkin huonompi esimerkiksi kehitysmaiden naisilla. Libran avulla kuka tahansa puhelimen omistava ihminen voi lähettää ja vastaanottaa rahaa, joten valuutan siirtelyyn ei tarvita lainkaan pankkitiliä.Myöhemmässä vaiheessa mobiilimaksupalvelun käyttökelpoisuutta aiotaan kehittää laskujen ja ostosten maksamiseen.