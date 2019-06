Samsungin lippulaivan julkaisupäivä paljastui!

-mallisto hyppää kymmenluvulle elokuun 7. päivänä, kertoo verkkosivusto CNET . Sivustolle puhuneiden lähteiden mukaan korealaisyhtiö aikoo tuolloin paljastaa Galaxy Note10 -puhelimen New Yorkissa järjestettävässä lehdistötilaisuudessa.Aikaa julkaisuun on siis vielä reilusti yli kuukausi, joten vielä voi tulla monia mutkia matkaan, kuten Galaxy Foldin kohdalla keväällä nähtiin. Kutsukirjeitä kuitenkin valmistellaan Barclays Centerissä pidettävään Unpacked-tapahtumaan. Samsung on viime vuosina julkaissut uuden Galaxy Note -puhelimen elokuussa – hyvissä ajoin ennen Applen iPhone-julkistuksia. Tällä varmistetaan mediahuomio ainakin vähäksi aikaa Note-mallistolle.Vaikka Galaxy Note -mallisto ei ole myynnillisesti yhtä tärkeä tuote Samsungille kuin Galaxy S -mallisto, niin Note-puhelimet ovat silti olennainen osa yhtiön vuosisykliä. Ne aloittivat aikoinaan edelleen voimissaan olevan isokokoisten puhelimien trendin.